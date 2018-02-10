Новороссийск сделал заявку на рекорд России

/Анонс событий/

В самый яркий, щедрый и радостный зимний праздник – фестиваль «Новороссийская Масленица», а вернее в последний её день - воскресенье, который называется - Проводы зимы, жители города-героя выложат блинами слово Новороссийск.

Сколько муки и прочих продуктов на это уйдёт организаторы огласят только на самом празднике.

Начиная с понедельника народ начнёт печь блины.

Во вторник с 16 до 19 часов, на парковой аллее улицы Советов начнутся Заигрыши. Новороссийцев и гостей города ждут весёлые скоморохи, песни, танцы, конкурсы и спортивные состязания, «ловля гусей» и народные промыслы, масленичные экскурсии с дегустацией сыров и вин. Помимо этого, участники гуляний смогут познакомиться с масленичными традициями народов России, принять участие в мастер-классах по изготовлению блинов и сфотографироваться на память в специальной фотозоне.

В среду (с 16 до 19 часов) всех пригласят на Лакомку. Новороссийская ярмарка заиграет разными яствами. Свои работы представят и народные умельцы.

В четверг в то же время стартует настоящий Разгуляй, который ждёт активных участников, зрителей и просто зевак.

Пятница с 16 до 19 часов соберёт гостей на Тёщины блины, где однозначно, тоже никто не заскучает.

Суббота – Золовкины посиделки, ждёт всех на мероприятия с 12 до 16 часов и станет подготовительной площадкой перед кульминацией – воскресными проводами зимы. Прощённое воскресенье и ознаменуется тем, что Новороссийск простится с Масленицей и поставит рекорд России по блинам.

Мы это сделаем вместе! Приходите!