В Новороссийске пройдет весенний арт-базар

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В Новороссийске 2-3-4 марта 2018 года в здании Морского вокзала (1 этаж) состоится выставка-ярмарка изделий декоративно-прикладного творчества. Будут представлены изделия ручной работы (hand made).

Более 30 мастеров представят свои работы, выполненные в различных техниках. Деревянная посуда, керамика, игрушки, украшения из камней и кожи, косметика ручной работы, пряники и многое другое .

Также в эти даты на первом этаже Морвокзала будет проходить большая выставка-ярмарка товаров народного потребления.

Источник: МКУ "Управление по делам ГО и ЧС г. Новороссийска"