Турнир памяти Андрея Лактюшкина

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14 апреля в городе Новороссийске состоится первенство по армейскому рукопашному бою памяти первого директора Новороссийского казачьего кадетского корпуса А.Б.Лактюшкина.

Так администрация корпуса, кадеты и казаки Новороссийского районного казачьего общества решили почтить память замечательного человека, наставника и друга, так рано ушедшего из жизни. Андрей Борисович был педагогом от Бога. Продолжая династию своего отца, руководившего школой-интернатом, он встал у истоков создания казачьего кадетского корпуса в Новороссийске. Именно по его руководством корпус достиг значимых результатов и впервые получил звание Лучшего казачьего кадетского корпуса России.



Организаторы турнира приглашают всех, кому дорога память Андрея Лактюшкина. Турнир состоится в в ДЮСШ "Виктория" по по адресу г. Новороссийск, ул. Дзержинского 126, открытие в 9:30.

Источник: помощник атамана ЧКО по СМИ, культуре и образованию