Общероссийский фестиваль учебных заведений искусства и культуры пройдет в Краснодаре

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В Краснодаре с 4 по 6 июня пройдет VII Общероссийский фестиваль учебных заведений искусства и культуры.

Более 70 делегаций со всей страны получили приглашение приехать в Краснодарский государственный институт культуры.

В краевую столицу съедутся руководители подведомственных образовательных учреждений Министерства культуры РФ, а также их лучшие творческие коллективы. Во время фестиваля пройдут гала-концерт участников и мастер-классы от Ассоциации учебных заведений искусства и культуры.

Кроме того, на базе вуза департамент науки и образования Минкультуры России проведет ежегодное совещание с руководителями учреждений.

Краснодарский государственный институт культуры как принимающий вуз представит и концертные номера студентов КГИК. Свои таланты покажут хореографы, вокалисты и музыканты.