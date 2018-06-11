Больше сотни мероприятий пройдет в честь Международного дня социального бизнеса в России

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28 июня отмечается Международный день социального бизнеса.

В честь этого события с 26 мая по 29 июля 2018 года в 70 городах России пройдет 130 мероприятий, центральной темой которых станет социальное предпринимательство.

В мире Международный день социального бизнеса отмечается с 2010 года. Мероприятия, приуроченные к этому дню, объединяют социальных предпринимателей, представителей власти, общественных организаций, а также других людей, неравнодушных к насущным проблемам общества.

В России Международный день социального бизнеса впервые отметили 28 июня 2013 года. За пять лет было проведено 373 мероприятия в 53 регионах России с охватом 354 400 человек.

«Международный день социального бизнеса пройдет в России в шестой раз. Этот праздник играет очень важную роль в плане популяризации социального предпринимательства, обсуждения насущных проблем общества в сообществе профессионалов и продвижения продукции российских социальных предпринимателей. Сообщество социальных предпринимателей растет в геометрической прогрессии, и теперь невозможно уместить все мероприятия в один день, поэтому мероприятия в честь Международного дня социального бизнеса растянулись на целых два месяца», – рассказала директор Фонда «Наше будущее» Наталия Зверева.

В рамках Международного дня социального бизнеса ежегодно в России проводятся круглые столы, конкурсы и семинары, тренинги и мозговые штурмы, лекции и дни открытых дверей, выставки социальных проектов.

Концепцией МДСБ-2018, как и в предыдущие годы, предусмотрено проведение мероприятий, посвященных обсуждению проблематики развития социального бизнеса в России, инициатив регионов, предпринимательского сообщества и крупного бизнеса.

Впервые в рамках МДСБ пройдет акция #ЯМЕНЯЮМИР. Для того чтобы принять участие в ней, нужно разместить в Instagram или на Facebook фотографию со стикером «#ЯМЕНЯЮМИР». Это может быть фотография участника, его доброго дела или его родного города – таким образом участники поддержат социальных предпринимателей и всех тех, кто меняет мир к лучшему. Акция пройдет с 13 июня по 8 июля.

Источник: Дирекция общественных связей Фонда «Наше будущее»