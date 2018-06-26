Внимание! Рейд по противопожарной безопасности!

/Анонс событий/

28 июня 2018 года в 10 часов в Краснодаре в СНТ «Излучина Кубани» в рамках пожароопасного периода инспектора надзорной деятельности Главного управления проведут рейд и подворовой обход вместе с добровольцами Краснодарского края.

В ходе мероприятия жителям будут вручены памятки, подробно рассказывающие о правилах пожарной безопасности. Также им предоставят возможность узнать все о введении особого противопожарного режима, его особенностях и мерах безопасного поведения в данный период. Стоит отметить, что в крае сейчас высокий уровень пожароопасности, поэтому всем жителям необходимо знать требования пожарной безопасности.

На территории будет находиться пожарная машина вместе с огнеборцами, чтобы наглядно продемонстрировать оборудование, а инспектора надзорной деятельности расскажут как именно вести себя в экстренной ситуации.

В заключении жители СНТ «Излучина Кубани» получат ответы на все интересующие вопросы и подробную инструкцию о методах, которые помогут избежать опасности в пожароопасный летний период.