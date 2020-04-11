Предприятия Новороссийска перепрофилировались на производство защитных масок

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Швейные предприятия Новороссийска в период распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) оперативно перепрофилировались и наладили производство защитных масок.

Такие защитные изделия не являются медицинскими, их можно выпускать и продавать в соответствии с техническими условиями, разработанными на предприятии.

На сегодняшний день выпуском масок занимаются 5 предприятий города. Ежедневно они производят более 2 тысяч тканевых масок. Защитную продукцию изготавливают под заказ для организаций муниципального образования и соседних муниципалитетов, включая учреждения торговли и промышленности.

Человеку на день необходимо около 5 штук защитных масок, менять их необходимо каждые 2-3 часа. Использованные маски нужно складировать отдельно от новых. Многоразовые маски можно использовать повторно. Для этого достаточно их постирать и прогладить горячим утюгом.

Источник: Пресс-служба Администрации МО г. Новороссийск