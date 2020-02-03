Медицинские маски в дефиците?

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Исчезновение медицинских масок из некоторых аптек в России в связи с эпидемией коронавируса – не повод для паники. Маска не является главным средством защиты от нового вируса, рассказал директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов.

В понедельник в СМИ появилась информация о том, что в крупных аптечных сетях России стало сложно приобрести медицинские маски. Журналисты утверждали, что из-за опасений перед коронавирусом россияне скупили все запасы.

Как удалось выяснить радио Sputnik, спрос действительно вырос, но дефицита нет. Закончились только самые дешевые маски. Более дорогие варианты в продаже все еще есть. Если же вы не можете купить их, то паниковать не надо, считает Николай Беспалов.

"Я не вижу глобальной проблемы. Конечно, маска - это самый доступный способ профилактики коронавируса и других заболеваний, но делать ставку на такую защиту система здравоохранения делать не может. Здесь нужны меры другого порядка. Вроде перекрытия границы, что сейчас делается. Именно на такие меры стоит обращать внимание, а не на пропажу масок", - рассказал эксперт аптечного рынка.

Страх россиян перед коронавирусом 2019-nCoV сильно возрос в конце прошлой недели. 31 января стало известно о двух случаях заражения на территории России. Оба заболевших - это граждане Китая.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/