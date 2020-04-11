В оперштабе объяснили пробки из машин скорой помощи в Химках

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Пробка из машин скорой помощи образовалась перед клиническим центром Федерального медико-биологического агентства в Химках из-за большого потока пациентов с коронавирусом, рассказали РИА Новости в оперативном штабе.

Отмечается, что в последние дни увеличился поток заболевших COVID-19. Все стационары и станции скорой помощи в Москве работают в усиленном режиме. "Администрации медицинских учреждений принимают все возможные меры для максимально быстрого распределения пациентов по палатам", — говорится в сообщении. В оперштабе подчеркнули, что всех больных поместят в стационар и окажут им медицинскую помощь.

Подчеркивается, что кроме 13 городских стационаров зараженных коронавирусом также принимают частные больницы и федеральные станции.

В России выявили 13 584 случая заболевания COVID-19, более ста пациентов скончались, почти 1050 излечились.

Источник: https://ria.ru/20200411/1569911426.html?utm_medium=referral&utm_source=lentainform.com&utm_campaign=ria.ru&utm_term=1259974&utm_content=1