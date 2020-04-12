В Москве умерли десять пациентов с коронавирусом

/COVID-19/

У пациентов, которым было от 39 до 80 лет, имелись сопутствующие заболевания, в частности сердечно-сосудистые. Таким образом, число умерших с коронавирусом в Москве выросло до 82 человек.

В Москве скончались еще десять пациентов с двусторонней пневмонией и положительным результатом теста на коронавирус, сообщает оперативный штаб.

Пациенты были в возрасте от 39 до 80 лет. Все они страдали сопутствующими заболеваниями, в частности сердечно-сосудистыми, такими как кардиомиопатия, последствия инфаркта и атеросклероз. У 39-летнего пациента была гипертония.

Таким образом, всего с начала эпидемии в столице умерли 82 человека с COVID-19.

Источник: https://www.rbc.ru/society/12/04/2020/5e935efc9a79473f72774e10?utm_medium=referral&utm_source=lentainform&utm_campaign=rbc.ru&utm_term=1259974&utm_content=1