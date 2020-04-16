Дерматолог рассказал, что может вызвать высыпания на ногах

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Высыпания на нижних конечностях могут вызывать различные заболевания: грибковые, аллергические, сосудистые, экземы стоп, рассказала в интервью радио Sputnik врач-дерматолог, венеролог, педиатр, терапевт Лариса Алексеева. Не надо сразу пугаться и поднимать панику, советует врач.

Высыпания на нижних конечностях могут вызывать различные заболевания: грибковые, аллергические, сосудистые, экземы стоп, рассказала в интервью радио Sputnik врач-дерматолог, венеролог, педиатр, терапевт Лариса Алексеева. Не надо сразу пугаться и поднимать панику, советует врач.

Одним из возможных симптомов коронавируса COVID-19 итальянские и испанские медики назвали сыпь на ногах. Об этом сообщает Metro.

Уточняется, что у каждого пятого итальянца, госпитализированного с коронавирусной инфекций, наблюдаются проблемы с кожей. Как правило, покраснения выступают на пальцах ног и впоследствии заживают без следов.

"Многие заболевания связаны с возникновением высыпаний. Дерматологи умеют это все дифференцировать и лечить. Не надо сразу пугаться и поднимать панику. Не забывайте про аллергические заболевания. Люди на изоляции потребляют много сладкого, нарушают диету, выпивают то же красное вино. Это все может спровоцировать аллергический дерматит. Некоторые пациенты могут давать аллергическую реакцию на препараты, которые им вводят при лечении вирусных заболеваний. После приема антигистаминных средств это все купируется", – рассказала Лариса Алексеева.

Вирус может быть толчком к обострению заболевания, отсюда и высыпания, рассказала дерматолог. Она объяснила, что при поступлении в больницы с подозрением на коронавирус, люди могут просто не сразу сказать, что у них хронические заболевания, что они лечились у дерматологов.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/