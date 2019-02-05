Чем опасна корь? Рассказывает врач-иммунолог

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В московском хостеле «Тут как дома» из-за вспышки кори госпитализировано 25 человек.

Выявлено 2 случая заболевания, 23 человека помещены в стационар из-за контакта с заболевшими. Об этом сообщила пресс-служба столичного управления Роспотребнадзора. Сейчас в хостеле ведутся противоэпидемические мероприятия: медицинские осмотры и вакцинация.

Чем опасна корь, и как ее распознать в интервью радио Sputnik рассказал педиатр, врач-инфекционист Алексей Ртищев.

«Характерной чертой кори является смена периодов заболевания. В самом начале корь мало отличима от банального простудного заболевания, ОРВИ или гриппа. У человека поднимается высокая температура, выраженная интоксикация, его беспокоят насморк и кашель и, в большинстве случаев, это сопровождается проявлениями конъюнктивита. В этом периоде поставить диагноз кори достаточно сложно, в следствии чего больной человек может распространить ее окружающим. Спустя 3-5 дней проявляется характерный признак заболевания - высыпания. Сначала сыпь появляется на лице, на второй день она появляется на туловище и верхних конечностях, на третий день - на ногах. Потом эта сыпь становится пигментированной, и, в случае гладкого течения, наступает выздоровление. Для кори характерна вероятность осложнений, как вторичных гнойных со стороны верхних дыхательных путей, и наиболее тяжелая из них – пневмония. Кроме того, вирус кори может поражать и центральную нервную систему», -объяснил врач.

По его словам, в группе риска – люди до 35 лет, рожденные в 90-х. Тогда охват вакцинации в стране значительно сократился.

«Сегодня нашим календарем предусмотрено дополнительная иммунизация, в том случае, если взрослый человек ранее не был привит от кори, прежде всего это люди о 35 лет, для них рекомендуется посетить поликлинику

и сделать двукратную, бесплатную вакцинацию от кори», - посоветовал Алексей Ртищев.

Источник: https://ria.ru/radio/