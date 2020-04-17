31 воспитанник Нахимовского училища заразился COVID-19

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В Москве у 31 из 155 воспитанников Нахимовского морского училища обнаружен коронавирус.

Об этом сообщает Минобороны России. В ведомстве сообщают, что причиной заражения мог стать контакт одного из преподавателей с гражданскими лицами.

Полностью закрыть училище и оставить людей на карантине нереально, училище для этого не приспособлено, рассказал в интервью радио Sputnik директор общественной инициативы "Гражданин и армия" Сергей Кривенко.

"Нужно распустить курсантов по домам и тем самым предотвратить их заражение.

Тогда они будут сидеть, как все школьники, и необходимо будет организовывать их онлайн-обучение. Не случайно образовательные учреждения закрыты и переведены на домашнее обучение. Наверное, то же надо было сделать и с училищами", – считает Сергей Кривенко.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/