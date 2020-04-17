/COVID-19/

31 воспитанник Нахимовского училища заразился COVID-19

В Москве у 31 из 155 воспитанников Нахимовского морского училища обнаружен коронавирус.

Об этом сообщает Минобороны России. В ведомстве сообщают, что причиной заражения мог стать контакт одного из преподавателей с гражданскими лицами.

Полностью закрыть училище и оставить людей на карантине нереально, училище для этого не приспособлено, рассказал в интервью радио Sputnik директор общественной инициативы "Гражданин и армия" Сергей  Кривенко.

"Нужно распустить курсантов по домам и тем самым предотвратить их заражение.

Тогда они будут сидеть, как все школьники, и необходимо будет организовывать их онлайн-обучение. Не случайно образовательные учреждения закрыты и переведены на домашнее обучение. Наверное, то же надо было сделать и с училищами", – считает Сергей  Кривенко.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/

Просмотров: 0 Комментариев: 0
Другие новости по теме:

Категория: Новости / COVID-19

Добавить комментарий

Последние новости

Михаил Мишустин подписал постановление о максимальных выплатах безработным

Как протекает карантин на круизном лайнере

31 воспитанник Нахимовского училища заразился COVID-19

Аналитик прокомментировал идею раздачи "вертолетных денег" в России

Собянин предупредил об ужесточении ограничений в Москве