31 воспитанник Нахимовского училища заразился COVID-19
В Москве у 31 из 155 воспитанников Нахимовского морского училища обнаружен коронавирус.
Об этом сообщает Минобороны России. В ведомстве сообщают, что причиной заражения мог стать контакт одного из преподавателей с гражданскими лицами.
Полностью закрыть училище и оставить людей на карантине нереально, училище для этого не приспособлено, рассказал в интервью радио Sputnik директор общественной инициативы "Гражданин и армия" Сергей Кривенко.
"Нужно распустить курсантов по домам и тем самым предотвратить их заражение.
Тогда они будут сидеть, как все школьники, и необходимо будет организовывать их онлайн-обучение. Не случайно образовательные учреждения закрыты и переведены на домашнее обучение. Наверное, то же надо было сделать и с училищами", – считает Сергей Кривенко.
Источник: https://radiosputnik.ria.ru/