Оставайтесь дома! Транспортная полиция Геленджика оповещает граждан через громкоговорители о самоизоляции

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В акватории Геленджикской бухты сотрудники Новороссийского линейного отдела МВД России на транспорте посредством громкой связи убедительно призывают граждан отказаться от посещения водных объектов, а также прибрежных территорий с целью отдыха и любительского рыболовства во время режима самоизоляции. Таким образом, полицейские напоминают жителям и гостям города-курорта о мерах по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции.

«Соблюдайте режим самоизоляции! Относитесь бережно и ответственно к своему здоровью!» - такие слова звучат из громкоговорителя полицейского катера. Также на причалах и морских портах организовано ежесуточное пешее патрулирование нарядов из числа сотрудников транспортной полиции.

Источник: https://xn--n1aicc3c.xn--b1aew.xn--p1ai/