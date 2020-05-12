Как формируется иммунитет против коронавируса?

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Не у всех переболевших коронавирусной инфекцией формируются антитела к вирусу. Об этом рассказала СМИ доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии GMU в США Анча Баранова. По ее словам, примерно у 7-8% переболевших вирусом были температура и кашель, но не сформировались антитела. Баранова объяснила, что люди избавились от заболевания с помощью интерферонов, которые вырабатываются в организме в ответ на вирус.

Как формируется иммунитет против вирусов, рассказал в интервью радио Sputnik профессор, врач аллерголог-иммунолог Владимир Прокопенко.

"На любое внедрение вирусного инфекционного агента обязательно вырабатывается интерферон – это первая линия защиты на вторжение любого вируса при его контакте с клеткой. Вирус проникает, садится на слизистую, тут же на него реагируют иммунные клетки и начинает вырабатываться интерферон. Интерферон – это универсальный фактор неспецифической иммунной защиты. Специфический иммунитет к коронавирусу подразумевает, что вырабатываются антитела", – рассказал врач-иммунолог.

Скорее всего, можно говорить, что у большинства людей вырабатываются антитела и иммунитет к коронавирусу. Врач-иммунолог объяснил, с чем могли быть связаны повторные случаи заражения COVID-19.

"В любом случае при столкновении с вирусом организм будет вырабатывать антитела и получать иммунитет. То, что прошло несколько случаев повторного заражения – или антитела выработались, но были неэффективные, или не выработались, или результат исследований был ложноотрицательный или ложноположительный. Сегодня тест-системы уже высокоспецифичные, это 96-98%", – сказал Владимир Прокопенко.

При этом эффективность антител пока не доказана, а чтобы определить эффективность вакцины, нужно будет дождаться следующей эпидемии.

"Об эффективности антител можно судить, когда мы точно знаем, что человек имел контакт с инфекцией, и она не превратилась в болезнь. Вакцина для сегодняшней эпидемии коронавируса значения не имеет, она дает возможность изучать инфекцию. Эффективность будет оцениваться в последующие годы, если это сезонная эпидемия", – считает Владимир Прокопенко.

Врач-иммунолог призвал не забывать, что не всякая температура или кашель является проявлением коронавирусной инфекции.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/