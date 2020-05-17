В России за сутки выявили более 9,7 тысячи случаев заражения коронавирусом

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В России за последние сутки выявили еще 9709 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.

Больше всего новых случаев зафиксировали в Москве (3855), Подмосковье (907) и Петербурге (451). По стране общее число заболевших достигло 281 752 человека.

За сутки по всей стране скончались 94 пациента, из них 71 — в Москве. Выздоровели 4207 человек по всей стране.

Россия занимает второе место в мире по числу зараженных COVID-19. На первом находятся США, где коронавирус подтвердился у более чем 1 млн 460 тысяч человек.

Источник: https://novayagazeta.ru/news/2020/05/17/161528-v-rossii-za-sutki-vyyavili-bolee-9-7-tysyachi-sluchaev-zarazheniya-koronavirusom?utm_source=push