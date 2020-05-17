/COVID-19/

В России за сутки выявили более 9,7 тысячи случаев заражения коронавирусом

В России за последние сутки выявили еще 9709 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.

Больше всего новых случаев зафиксировали в Москве (3855), Подмосковье (907) и Петербурге (451). По стране общее число заболевших достигло 281 752 человека. 

За сутки по всей стране скончались 94 пациента, из них 71 — в Москве. Выздоровели 4207 человек по всей стране. 

Россия занимает второе место в мире по числу зараженных COVID-19. На первом находятся США, где коронавирус подтвердился у более чем 1 млн 460 тысяч человек. 

Источник: https://novayagazeta.ru/news/2020/05/17/161528-v-rossii-za-sutki-vyyavili-bolee-9-7-tysyachi-sluchaev-zarazheniya-koronavirusom?utm_source=push

Просмотров: 76 Комментариев: 0
Другие новости по теме:

Категория: Новости / COVID-19

Добавить комментарий

Последние новости

Заблуждения о масках

Отношение к маскам в России

Невеселый прогноз экспертов: треть российских компаний ждет гибель

Украина на пороге нового «Голодомора»: такого не было с 1947 года

Американцы пригрозили остановить "Северный поток-2" новыми санкциями: пострадает "Газпром"