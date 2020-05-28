В Волгоградской области вспышка коронавируса зафиксирована в психоневрологическом интернате

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В Урюпинске из местного интерната увезли в районную больницу 30 сотрудников и проживающих.

Они заразились коронавирусом.

У всех течение болезни проходит в легкой форме.

Об этом на брифинге заявил журналистам председатель комитета здравоохранения региона Николай Алимов.

Алимов уточнил, что всего в интернате проживают 350 человек, а работают в учреждении 60 сотрудников.

Откуда инфекция проникла в интернат, выясняют специалисты.

Напомним, что ранее вспышки коронавируса фиксировали в Ростовской и Астраханской областях, а также в Ставропольском крае.