УФСИН по Московской области ввело карантин в СИЗО и подведомственных учреждениях

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УФСИН по Московской области с 17 июня ввело карантин в десяти СИЗО и других подведомственных ему учреждениях, в том числе в колонии-поселение, а также пяти колониях, включая воспитательную ИК для несовершеннолетних в поселке Дзержинского и колонию общего режима для осужденных женщин в Можайске.

Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на соответствующее распоряжение начальника генерал-майора внутренней службы Александра Ветрова.

В пресс-службе УФСИН объяснили введение карантина окончанием 16 июня «режима особых условий». Почему формулировка была изменена, не уточняется, так же, как и о том, были ли ужесточены правила. Также в УФСИН отметили, что «санитарно-противоэпидемическая обстановка в подразделениях стабильная и находится под постоянным контролем», а с начала июня «случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией в учреждениях не зафиксировано».

Количество заразившихся COVID-19 в подведомственных учреждениях назвать отказались. По неофициальной информации «Коммерсанта», в СИЗО и московских колониях с начала пандемии коронавирусом заразились около 60 человек.