Владимир Круглый предложил включить в программу диспансеризации тестирование на антитела к коронавирусу

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«В сложившейся ситуации в программу диспансеризации было бы логично включить тестирование на наличие антител к коронавирусу — этот вопрос стоит поднять при обсуждении бюджета на 2021 год.

Определять нужно наличие не иммуноглобулина М, который свидетельствует о том, что болезнь протекает в настоящий момент, а иммуноглобулина G. Это позволит понять, перенес ли пациент коронавирусную инфекцию — а как мы знаем, довольно часто она протекает бессимптомно — и самое главное, какой конкретно у него сформировался иммунный ответ. Чем выше показатели иммуноглобулина, чем больше его количество, тем выше у человека иммунитет», - сказал он «Парламентской газете».

Он отметил, что такие исследования позволят сделать вывод, насколько стойкий у человека иммунитет к коронавирусу. Например, при гриппе он относительно нестойкий, шесть-восемь месяцев.

«Если анализ показал, что человек коронавирусной инфекцией переболел, и у него высокие титры, прививаться не надо. Вакцинация против коронавируса будет добровольной, и результаты анализов на антитела, полученные в ходе диспансеризации, очень помогали бы пациенту принять решение — нужно ему делать эту прививку или нет», - пояснил Круглый.