Раскрыта реакция организма на российскую вакцину от COVID-19

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Директор Центра клинического изучения лекарственных средств Сеченовского университета Елена Смолярчук рассказала о результатах первого этапа испытания на добровольцах вакцины от COVID-19, которую разработали на базе университета.

«Реакция на вакцину против коронавирусной инфекции была стандартной, характерной для других видов инъекций», - цитирует Смолярчук пресс-служба Сеченовского Университета.

У некоторых добровольцев в первые часы после ввода лекарства наблюдались минимальные поствакцинальные реакции, которые выражались в виде слегка повышенной температуры, головных болей и других характерным симптомах. Отмечается, что в течение суток симптомы были самостоятельно купированы.

По словам Смолярчук, все участники испытаний чувствуют себя хорошо, в ходе исследования были соблюдены все требования. Оценку эффективности вакцины даст разработчик препарата, который по окончанию исследования проведет лабораторные иммунологические анализы и сделают полноценный вывод, добавила она.

Ранее директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что будущая вакцина от нового коронавируса будет способна обеспечить иммунитет от заболевания более, чем на два года.

Источник: https://www.mk.ru/