Общее число заболевших коронавирусом в России превысило 650 тысяч

/COVID-19/

За последние сутки в России выявили 6 556 случаев заражения коронавирусом, сообщает федеральный оперштаб. Ежесуточный прирост заболевших в стране шестой день подряд не превышает 7000.

Всего с начала эпидемии в России заразились 654 405 человек, активными остаются почти 222 тысячи случаев. За сутки от инфекции скончались 216 пациентов, всего ее жертвами в стране стали 9 536 человек. Вылечились за последний день свыше 10 тысяч пациентов.

В Москве ежесуточный прирост заболевших составил 611, в Подмосковье зарегистрировали еще 306 пациентов с COVID-19. В Петербурге зафиксировали 262 новых случая, в Ханты-Мансийском автономном округе — 261. Помимо этих регионов, больше всего новых случаев выявили Свердловской (+256), Иркутской (+248) и Нижегородской (+228) областях.

По данным Университета Джонса Хопкинса, Россия занимает третье место в мире по числу заразившихся. Лидерами по этому показателю остаются США, где выявили свыше 2,6 млн пациентов с COVID-19. Третье место занимает Бразилия, на которую приходятся 1,4 млн заболевших. Всего в мире коронавирусом заразились уже больше 10,4 млн человек, а число его жертв превысило 511,5 тысяч.

Источник: https://novayagazeta.ru/news/2020/07/01/162695-v-rossii-vyyavili-6-556-novyh-sluchaev-zarazheniya-koronavirusom?utm_source=push