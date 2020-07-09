/COVID-19/

Медицинский юрист назвала истинную причину отказа от вакцинации всех

Вакцинация всех россиян от коронавируса в приказном порядке невозможна по медицинским и юридическим причинам. О них рассказала в интервью радио Sputnik медицинский юрист Юлия Стибикина.

Вакцинация от коронавируса граждан России пройдет добровольно. Тотального обязательного прививания не будет, объявил глава Минздрава Михаил Мурашко в эфире телеканала "Россия 1". По его словам, люди уже сегодня осознали всю значимость вакцинации.

Кроме веры в сознательность граждан России есть и другая причина отказа от ранних планов тотальной вакцинации, рассказала медицинский юрист Юлия Стибикина.

"Есть масса людей, состояние которых не позволяет ставить им прививки от слова "совсем". Некоторые прививки – это штаммы заболевания, и они могут вызвать осложнение. Любая прививка ставится человеку на фоне его полного здоровья. Нельзя бездумно взять и всему населению поставить прививки. По этой причине они и делают это добровольным шагом и в любом случае через медицинский осмотр", - рассказала медицинский юрист.

Кроме медицинской причины, есть и чисто юридическая. Если вакцина окажет отрицательное влияние хоть на одного человека, то последует судебный иск и долгая процедура проверок, рассказала Юлия Стибикина.

"По любому процессу, который идет против лечебного учреждения или в целом против системы здравоохранения, назначается судебно-медицинская экспертиза. Она должна будет установить, есть связь или нет связи между действием, бездействие или конкретной вакциной и ухудшением здоровья", - рассказала медицинский юрист в интервью радио Sputnik.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/

Просмотров: 0 Комментариев: 0
Другие новости по теме:

Категория: Новости / COVID-19

Добавить комментарий

Последние новости

Правительство РФ готовится открыть международное авиасообщение в два этапа

Нацпроект "Туризм и индустрия гостеприимства" в РФ может быть принят уже в этом году

АТОР: вылететь на отдых в самые популярные страны россияне смогут не ранее конца сентября

Глава Ростуризма надеется, что россияне будут чаще путешествовать по стране

Крым не будет возвращать коронавирусные ограничения