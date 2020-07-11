Ученые обнаружили фактор, повышающий риск смерти от коронавируса

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Специалисты выяснили, что высокий уровень сахара в крови удваивает риск смерти от тяжелых форм коронавируса. Ученые узнали об этом, основываясь на историях болезни более 600 жителей китайского города Ухань. Они были госпитализированы с COVID-19 в период с 24 января по 10 февраля.

Исследование китайских ученых опубликовано в журнале Diabetologia. Как оказалось, люди с относительно высоким уровнем глюкозы в крови умирали из-за вызванных вирусом осложнений в 2,3 раза чаще, чем другие.

Обычно повышенный уровень сахара в крови способствует формированию тромбов и воспалений. Кроме того, он ухудшает работу сосудов.

Вероятно, все эти пациенты страдали от ранее необнаруженного диабета. Общее число больных с высоким уровнем глюкозы приближалось к отметке в 29%. Но только лишь 12% населения Китая являются диабетиками.

Источник: https://www.mk.ru/