/COVID-19/

Иммунитет к коронавирусу у людей, перенесших заболевание, резко уменьшается всего за три месяца, к такому выводу пришли ученые Королевского колледжа Лондона.

В рамках исследования был проанализирован иммунный ответ более 90 пациентов и медработников двух лондонских больниц.

Ученые выяснили, что через три недели после появления симптомов люди выходили на пик содержания в их крови антител. Иммунитет к коронавирусу был очень мощным у 60% исследованных пациентов. Однако спустя три месяца всего 17% участников исследования сохранили сильный иммунитет к инфекции. За это же время количество специфических антител падало в крови людей до уровня в 23 раза ниже изначального, а у некоторых испытуемых они вообще с трудом фиксировались.

Просмотров: 37 Комментариев: 0
Другие новости по теме:

Категория: Новости / COVID-19

Добавить комментарий

Последние новости

Иммунитет к коронавирусу у людей, перенесших заболевание, резко уменьшается всего за три месяца, к такому выводу пришли ученые Королевского колледжа Лондона.

Заразность коронавируса из-за его мутации выросла на 30%.

Опрос: из-за эпидемии коронавируса повысилась популярность индивидуального жилья

Тактический воздушный десант уничтожил центр управления боевыми действиями «противника» во время учения в Южной Осетии

В мотострелковом соединении в Волгоградской области определили лучших казаков