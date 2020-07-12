Иммунитет к коронавирусу у людей, перенесших заболевание, резко уменьшается всего за три месяца, к такому выводу пришли ученые Королевского колледжа Лондона.

/COVID-19/

В рамках исследования был проанализирован иммунный ответ более 90 пациентов и медработников двух лондонских больниц.

Ученые выяснили, что через три недели после появления симптомов люди выходили на пик содержания в их крови антител. Иммунитет к коронавирусу был очень мощным у 60% исследованных пациентов. Однако спустя три месяца всего 17% участников исследования сохранили сильный иммунитет к инфекции. За это же время количество специфических антител падало в крови людей до уровня в 23 раза ниже изначального, а у некоторых испытуемых они вообще с трудом фиксировались.