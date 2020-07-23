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Число заражений COVID-19 снова растет: Вениамин Кондратьев обещает усилить на Кубани контроль за ситуацией
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал, что в регионе снова наблюдается рост числа заражений коронавирусом. Только за последние сутки, по сведениям оперштаба, зафиксировали 83 новых ковид-больных.
Кондратьев принял решение возобновить еженедельные заседания оперштаба по вопросу предотвращения распространения COVID-19. Кроме того, будет усилен контроль за соблюдением всех актуальных санитарных норм и требований Роспотребнадзора.
Источник: https://kuban.mk.ru/