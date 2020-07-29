ЗАБОЛЕЛИ/ВЫЗДОРОВЕЛИ/УМЕРЛИ ОТ КОРОНАВИРУСА.

/COVID-19/

В России зарегистрирован 789 190 (+5 862 за сутки) случаев коронавируса в 85 регионах, выздоровели 572 053 (+9 669) человек, умерли – 12 745 (+165) человек.

Именно в таком порядке идут цифры: заболели/выздоровели/умерли (в порядке убывания).



? ЦФО

??Москва 235 363/172 939/4 350

??Московская 62 173/44 162/1 072

??Воронежская 10 347/7 919/78

??Тульская 8 018/6 567/196

??Брянская 7 116/5 560/35

??Калужская 6 987/5 529/56

??Ивановская 6 116/4 470/65

??Рязанская 6 024/5 313/26

??Курская 5 957/4 323/49

??Ярославская 5 677/5 055/24

??Тамбовская 5 649/4 459/30

??Белгородская 5 571/5 167/45

??Смоленская 5 454/3 438/89

??Орловская 5 403/4 014/80

??Владимирская 5 333/4 774/116

??Липецкая 4 435/3 425/20

??Тверская 4 338/3 749/122

??Костромская 2 016/1 366/25



? СЗФО

??Санкт-Петербург 29 916/22 613/1 862

??Мурманская 8 799/4 655/57

??Архангельская 8 081/6 077/133

??Ленинградская 5 493/4 390/48

??Коми 4 866/2 963/40

??Новгородская 3 584/2 073/69

??Псковская 3 454/2 299/46

??Калининградская 2 736/2 281/43

??Вологодская 2 165/1 693/19

??Карелия 1 994/1 179/3

??Ненецкий АО 260/55/0



? УрФО

??Свердловская 18 484/12 921/210

??ХМАО 14 663/9 952/112

??Челябинская 10 078/5 774/89

??ЯНАО 9 831/4 931/68

??Тюменская 4 987/3 367/22

??Курганская 1 894/982/7



? ПФО

??Нижегородская 22 227/16 668/351

??Саратовская 8 536/4 956/54

??Ульяновская 8 137/5 292/63

??Самарская 6 489/4 146/77

??Башкирия 6 426/4 763/21

??Чувашия 6 352/3 430/50

??Пензенская 6 109/5 322/75

??Оренбургская 5 929/4 381/38

??Татарстан 5 309/4 255/21

??Пермский край 5 211/4 073/113

??Кировская 4 302/4 058/56

??Мордовия 4 192/3 087/32

??Марий-Эл 3 574/3 009/31

??Удмуртия 2 142/1 560/22



? ДФО

??Хабаровский край 6 457/3 377/52

??Приморский край 5 838/4 350/66

??Якутия 5 324/4 964/40

??Забайкальский край 3 971/3 327/47

??Бурятия 3 767/2 904/36

??Камчатка 3 086/2 392/42

??Амурская 2 478/1 599/33

??Сахалинская 1 994/651/0

??Магаданская 1 186/794/7

??Еврейская 511/428/7

??Чукотка 148/143/1



? СФО

??Иркутская 11 976/6 762/132

??Красноярский край 11 790/9 532/290

??Новосибирская 8 401/6 390/179

??Алтайский край 7 941/5 339/57

??Тыва 5 812/3 139/46

??Омская 5 725/3 420/54

??Томская 3 661/2 092/28

??Кемеровская 2 919/1 669/15

??Хакасия 2 668/2 179/28

?? Алтай 1 331/854/1



? ЮФО

??Ростовская 11 778/9 288/192

??Волгоградская 8 340/4 792/55

??Краснодарский край 7 423/6 377/99

??Астраханская 4 280/3 177/41

??Адыгея 2 436/1 944/17

??Калмыкия 2 405/1 512/34

??Крым 994/762/13

??Севастополь 306/242/6



? СКФО

??Дагестан 8 901/7 727/430

??Ставропольский край 7 195/4 669/134

??Кабардино-Балкария 5 839/5 333/64

??Северная Осетия 4 399/3 756/67

??Карачаево-Черкессия 4 283/2 759/20

??Ингушетия 3 481/2 657/72

??Чечня 1 949/1 318/30