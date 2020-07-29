ЗАБОЛЕЛИ/ВЫЗДОРОВЕЛИ/УМЕРЛИ ОТ КОРОНАВИРУСА.
В России зарегистрирован 789 190 (+5 862 за сутки) случаев коронавируса в 85 регионах, выздоровели 572 053 (+9 669) человек, умерли – 12 745 (+165) человек.
Именно в таком порядке идут цифры: заболели/выздоровели/умерли (в порядке убывания).
? ЦФО
??Москва 235 363/172 939/4 350
??Московская 62 173/44 162/1 072
??Воронежская 10 347/7 919/78
??Тульская 8 018/6 567/196
??Брянская 7 116/5 560/35
??Калужская 6 987/5 529/56
??Ивановская 6 116/4 470/65
??Рязанская 6 024/5 313/26
??Курская 5 957/4 323/49
??Ярославская 5 677/5 055/24
??Тамбовская 5 649/4 459/30
??Белгородская 5 571/5 167/45
??Смоленская 5 454/3 438/89
??Орловская 5 403/4 014/80
??Владимирская 5 333/4 774/116
??Липецкая 4 435/3 425/20
??Тверская 4 338/3 749/122
??Костромская 2 016/1 366/25
? СЗФО
??Санкт-Петербург 29 916/22 613/1 862
??Мурманская 8 799/4 655/57
??Архангельская 8 081/6 077/133
??Ленинградская 5 493/4 390/48
??Коми 4 866/2 963/40
??Новгородская 3 584/2 073/69
??Псковская 3 454/2 299/46
??Калининградская 2 736/2 281/43
??Вологодская 2 165/1 693/19
??Карелия 1 994/1 179/3
??Ненецкий АО 260/55/0
? УрФО
??Свердловская 18 484/12 921/210
??ХМАО 14 663/9 952/112
??Челябинская 10 078/5 774/89
??ЯНАО 9 831/4 931/68
??Тюменская 4 987/3 367/22
??Курганская 1 894/982/7
? ПФО
??Нижегородская 22 227/16 668/351
??Саратовская 8 536/4 956/54
??Ульяновская 8 137/5 292/63
??Самарская 6 489/4 146/77
??Башкирия 6 426/4 763/21
??Чувашия 6 352/3 430/50
??Пензенская 6 109/5 322/75
??Оренбургская 5 929/4 381/38
??Татарстан 5 309/4 255/21
??Пермский край 5 211/4 073/113
??Кировская 4 302/4 058/56
??Мордовия 4 192/3 087/32
??Марий-Эл 3 574/3 009/31
??Удмуртия 2 142/1 560/22
? ДФО
??Хабаровский край 6 457/3 377/52
??Приморский край 5 838/4 350/66
??Якутия 5 324/4 964/40
??Забайкальский край 3 971/3 327/47
??Бурятия 3 767/2 904/36
??Камчатка 3 086/2 392/42
??Амурская 2 478/1 599/33
??Сахалинская 1 994/651/0
??Магаданская 1 186/794/7
??Еврейская 511/428/7
??Чукотка 148/143/1
? СФО
??Иркутская 11 976/6 762/132
??Красноярский край 11 790/9 532/290
??Новосибирская 8 401/6 390/179
??Алтайский край 7 941/5 339/57
??Тыва 5 812/3 139/46
??Омская 5 725/3 420/54
??Томская 3 661/2 092/28
??Кемеровская 2 919/1 669/15
??Хакасия 2 668/2 179/28
?? Алтай 1 331/854/1
? ЮФО
??Ростовская 11 778/9 288/192
??Волгоградская 8 340/4 792/55
??Краснодарский край 7 423/6 377/99
??Астраханская 4 280/3 177/41
??Адыгея 2 436/1 944/17
??Калмыкия 2 405/1 512/34
??Крым 994/762/13
??Севастополь 306/242/6
? СКФО
??Дагестан 8 901/7 727/430
??Ставропольский край 7 195/4 669/134
??Кабардино-Балкария 5 839/5 333/64
??Северная Осетия 4 399/3 756/67
??Карачаево-Черкессия 4 283/2 759/20
??Ингушетия 3 481/2 657/72
??Чечня 1 949/1 318/30