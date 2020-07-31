В России выявили 5482 новых случая заражения коронавирусом

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В России за минувшие сутки зафиксировали 5482 новых случая заражения коронавирусом в 84 регионах. Об этом сообщил оперативный штаб по контролю и мониторингу распространения инфекции в своем Telegram-канале.

Больше всего новых случаев выявили в Москве (695) и Свердловской области (210). Меньше всего заражений произошло в Еврейской автономной области (2), Ненецком автономном округе (1) и Севастополе (1). За прошедшие сутки зафиксирован 161 летальный исход и 8755 выздоровлений.

Более ста заражений выявили в Ханты-Мансийском автономном округе (171), Санкт-Петербурге (159), Московской (150), Нижегородской (145) областях, Красноярском крае (145), Иркутской (140), Мурманской (139), Ростовской (133), Омской (125), Челябинской (117) областях, Ставропольском крае (114), Ямало-Ненецком автономном округе (112), Хабаровском (112), Алтайском (111) краях, Оренбургской (106), Новосибирской (105) областях и Приморском крае (104).

Всего с начала пандемии в России выявили 839 961 случай коронавируса в 85 регионах, зафиксировали 13 963 летальных исходов и 638 410 выздоровлений.

Источник: https://lenta.ru