Быть или не быть российской вакцине от COVID-19?

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Российские фармкомпании призвали Минздрав отложить регистрацию вакцины от коронавируса.

Они полагают, что препарат еще недостаточно изучен. В ведомстве на это ответили, что регистрация не означает немедленного выпуска, это только переход на следующий этап тестирования.

Сразу несколько стран активно занимаются разработкой и испытаниями вакцины от коронавируса нового типа. Еще в конце мая представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович сообщала, что ВОЗ зарегистрировала более 120 вакцин-кандидатов из разных стран. Только от России пришли заявки на 8 образцов.

Из этих восьми дальше всех в клинических испытаниях продвинулась разработка НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи. В Минздрав уже подана заявка о регистрации вакцины. После этого, в СМИ появились сообщения о том, что Россия готова представить первую в мире вакцину от коронавируса. Однако, тут есть путаница в терминах, объяснила в эфире радио Sputnik врач-биофизик, ведущий консультант проекта "Вакцина.ру" Нелли Cоседова

«Есть закон, написанный специально на время пандемии, для регистрации медицинских изделий и лекарств, которые потребуются в борьбе с пандемией. Он подразумевает, что допуск к регистрации, в данном случае вакцины, это переход на третью стадию клинических испытаний. Это именно допуск к более широким испытаниям. Многие путаются и думают, что это означает готовность вакцины, но это не так», - отметила она.

По словам Соседовой, рассуждать о «гонке вакцин» также некорректно. Многие государства и фармацевтические компании действительно работают в одном направлении, но в разном темпе, но это не означает, что в этом содержится корыстный интерес, говорит врач-биофизик.

«Сейчас идет война за жизнь популяции. Поэтому никто не будет испытывать неизведанную вакцину. В случае российской были пройдены первая и вторая стадии, была доказана эффективность и безопасность. На новой стадии исследований мы будем смотреть, как она действует на другие возрастные группы, на тех, у кого есть сопутствующие заболевания, так называемые специальные когорты. Как только эти данные будут собраны и проанализированы, тогда можно будет говорить о выпуске вакцины», - сказала Соседова.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/