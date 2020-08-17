Россиянам продолжат запрещать ездить за рубеж

/COVID-19/

Границы после пандемии потихоньку открываются для отдыха и путешествий, но не для всех.

Почти четыре миллиона россиян не могут покинуть пределы своей страны из-за накопившихся долгов: обязательств перед банками, непогашенных услуг ЖКХ, штрафов за нарушение ПДД и алиментных неустоек. Попытки помочь населению, платежеспособность которого в период карантина значительно снизилась, пока не приносят очевидных результатов. Причем скоро число должников, перед которыми будут закрыты границы, грозит пополниться новыми именами. В настоящее время приставы рассматривают более десятка миллионов дел злостных неплательщиков, положительные решения по которым способны увеличить количество невыездных соотечественников в несколько раз.

Согласно оценке Федеральной службы судебных приставов (ФССП), в I полугодии число россиян, которые из-за просроченной оплаты долгов не могут выехать в зарубежные страны, выросло более чем на 360 тыс. человек по сравнению с первой половиной прошлого года. Теперь количество наших соотечественников, для которых границы останутся закрытыми до погашения долговых обязательств, практически достигло 4 млн граждан.

Более того, к ним могут присоединиться еще два десятка миллиона человек, дела которых сейчас находятся на рассмотрении у приставов. Речь идет о злостных неплательщиках штрафов ГИБДД, процентов по кредитам, услуг ЖКХ и алиментов.

В последние несколько лет отношение к людям, отягощенным просроченными долгами, но не склонным отказывать себе в заграничных вояжах, значительно потеплело. «Если еще три года назад сумма долга, ограничивающая пересечение границы, составляла всего 10 тыс. рублей, то теперь «кабальный» предел поднят до 30 тыс. рублей. Предыдущее ограничение остается действовать только для злостных алиментщиков или для тех, кто не стал компенсировать вред, нанесенный здоровью другого человека. Стоит отметить, что различные долги могут суммироваться, то есть коммунальные могут приплюсовать к налоговым, и если общая сумма превысит верхний порог в 30 тыс. рублей, то поездка на заграничный курорт заказана», — поясняет аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

Тем не менее в будущем число тех, кто сможет себе позволить лишь отдых на национальных пляжах, все равно продолжит увеличиваться. По данным ЦБ, из-за пандемии коронавируса и массового закрытия предприятий долги россиян перед банками и МФО поставили новый рекорд — уровень задолженности первый раз в XXI веке вплотную приблизился к отметке в 20 трлн рублей. Всего за первые пять месяцев года суммарные долги населения выросли более чем на 800 млрд рублей. Практически все те, кому не повезло попасть в список новых неплательщиков, могут легко оказаться в перечне невыездных.

Между тем погашать долги и не рисковать оказаться «за бортом» лайнера, который готовится отправиться в иную точку планеты, собираются далеко не все. В соответствии с социологическими опросами, около половины населения в период коронавируса и глобального падения как заработных плат, так и благосостояния в целом предпочтут просрочить очередной платеж по процентам за кредит, нежели отказать себе в традиционных, обыденных покупках.

С одной стороны, государство пытается выработать какие-то послабления, способные помочь населению справиться с последствиями коронавируса. В частности, приостановило выселение должников по «коммуналке», отложило требования по кредитам перед представителями малого и среднего бизнеса, учредило специальные «кредитные каникулы». В свою очередь, ЦБ предложил не отбирать недвижимость для уплаты долга, если у заемщика после 1 марта 2020 года существенно снизился доход либо у семьи диагностировали коронавирус.

С другой стороны, подобных преференций явно недостаточно, считает доктор экономических наук Игорь Николаев. Действительно, запрет на начисление пени за долги по коммунальным платежам действует в условиях пандемии до конца декабря 2020 года — не только выезд за границу, но и подача горячей воды или электричества будут сохраняться. В свою очередь, «кредитными каникулами» воспользовались около одного миллиона россиян, лишившихся более 30% дохода. «Государственные льготы лишь позволяют людям продержаться на плаву и редко дают возможность справиться со старыми заимствованиями. Во II квартале, на который пришелся основной удар коронакризиса, реальные располагаемые доходы населения, по данным Росстата, упали на 8%. По независимой оценке, они снизились на 17–18%. В связи с этим для многих россиян в настоящее время не так важно, смогут ли они покинуть пределы страны, поскольку люди сконцентрированы на более насущных проблемах», — отмечает эксперт.

Источник: https://www.mk.ru/economics/