Доктор Мясников призвал радоваться росту числа заразившихся коронавирусом

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Телеведущий доктор Александр Мясников объяснил в интервью журналистам почему наблюдающийся сейчас подъем числа заболевших коронавирусом в сутки должен не пугать, а радовать.

"Информация о количестве инфицированных – это абсолютно бессмысленная цифра, которая говорит только о вновь выявленных положительных тестах", - приводит телеграм-канал "Подъем" слова специалиста.

Как отметил Мясников, важнее знать, сколько имеется тяжелых больных, сколько человек находится в реанимации, сколько скончалось. Потому что именно эти данные говорят о степени опасности заболевания.

"Вы должны радоваться, что цифра растёт", - сказал Мясников. Он объяснил, что чем больше бессимптомных и легких форм, тем быстрее будет достигнут порог "стадного популяционного иммунитета".

Мясников также добавил, что по его мнению в реальности коронавирусом в бессимптомной или легкой форме уже переболели 20 миллионов жителей России. Однако, говорит специалист, на формирование коллективного иммунитета понадобится еще не менее двух лет.

Источник: https://www.mk.ru/