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Коронавирус нанес непоправимый ущерб российскому самогоноварению

Грозный «зеленый змий» капитулировал перед пандемией

Ничто так эффективно не борется в России с самогоноварением, как нашествие коронавируса. В советские годы, да и в пост-перестроечной России, с этим злом боролись пожарные, боролась милиция…

Ничто не помогало, «зеленый змий» был сильнее.

А сразу после первой волны пандемии покупателей самогонных аппаратов, как корова языком слизала. Продажи упали на 70-80 %. Если будет 2-я волна (а она уже есть) реализацию специфического оборудования (змеевиков, охладителей и конденсаторов) придется закрыть.

Источник: https://www.mk.ru/economics/2020/10/10/koronavirus-nanes-nepopravimyy-ushherb-rossiyskomu-samogonovareniyu.html

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Категория: Новости / COVID-19

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