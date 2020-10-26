По крупнейшим каналам Телеграма распространяется опрос на тему «В вашем окружении кто-то болел коронавирусом?»

/COVID-19/

В опросе можно голосовать за несколько вариантов. Что, в общем, логично, потому что несколько вариантов присутствия «ковида» в жизни людей вполне могут случится.

Например, и сам заболеешь, и родственники, и сосед по лестничной площадке.

Цель опроса – выяснить, насколько сильно новая болезнь уже вошла в повседневную жизнь каждого. И, забегая вперед, ответим – сильно.

Больше всего (63%) голосов набрал вариант ответа «болели друзья, коллеги, знакомые». Далее, с 24% идет вариант «знаю умерших от ковида». Замыкает тройку ответ «болели родственники, дети или родители» - так ответило 23% респондентов.

По 13% получили варианты «подозреваю, что болел бессимптомно или болею сейчас» и «болели соседи». Еще 11% казали, что никто из окружения не болел.

«Болел сам(а)» - 10% опрошенных, а 9% «очень боится заболеть». Следом идет вариант «подозреваю, что родные переболели легко или бессимптомно» с 7% голосов. И у 2% опрошенных в жизни случились все вышеперечисленные варианты.

В опросе на момент написания этого текста приняло участие более шести с половиной тысяч человек. И такая выборка позволяет судить о том, что «ковидла» все же пришла практически в каждый дом, или прошла где-то очень и очень рядом практически с каждым человеком.