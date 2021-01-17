Адыгейский архиепископ и ставропольский митрополит призвали отказаться от крещенских купаний

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По поводу крещенских купаний к прихожанам своих регионов обратились митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл и архиепископ Майкопский и Адыгейский Тихон. Религиозные деятели призывают отказаться от традиционного освещения купелей и массовых купаний в Крещенский сочельник и в сам праздник Крещения.

Причем это именно церковная рекомендация: запрещать прихожанам омовения клирики не вправе.

При этом, например, в адыгейской епархии прямо ссылаются на рекомендации главного санитарного врача республики Сергея Завгороднего.

В других регионах Юга религиозные деятели к своей пастве по поводу купания не обращались. При этом, например, в прибрежных городах Крыма на Крещение не будет освещения морской воды, а в Усть-Лабинске (Краснодарский край) - крестного хода на озеро Копытко.

В Донской митрополии освящать купели намерены только "в специально оборудованных местах" и только "при согласовании с местными администрациями".

И от крещенских купелей уже отказались власти Таганрога и Новошахтинска.

Стоит помнить, что купание в крещенской проруби - это не богослужебная практика РПЦ, а народная традиция, появившаяся в России лишь в постсоветские годы.

Источник: @Смутное время