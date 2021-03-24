Неврологи предупреждают о риске психических нарушений у перенесших COVID-19

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Более 80% переболевших коронавирусом отмечали «туман в голове», что может быть симптомом гипоксии головного мозга.

Об этом рассказала доцент кафедры болезней старения Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Пирогова Элен Мхитарян.

COVID-19 относится к так называемым нейротропным коронавирусам. Они, помимо респираторных нарушений, могут приводить к заболеваниям нервной системы, так как поражение легких нарушает снабжение мозга кислородом.

«Самый чувствительный орган к гипоксии – гиппокамп в головном мозге. Эта структура очень уязвимая, любое снижение кровотока отражается на гиппокампе. Коронавирус приводит к увеличению отложений тау-протеина, вследствие чего запускается процесс развития болезни Альцгеймера», — рассказала Элен Мхитарян.

По словам врача, онлайн-опрос пациентов, проведенный Российским геронтологическим научно-клиническим центром (РГНКЦ), выявил тревогу у почти 30% респондентов и депрессию у порядка 17% людей в возрасте от 18 до 47 лет.

Пандемия спровоцировала ухудшение психического и ментального здоровья населения, считает Элен Мхитарян. Как показал опрос, основные причины тревоги – беспокойство по поводу финансовой стабильности, нарушение планов и привычного образа жизни, тревога за здоровье пожилых родственников.

Пожилые пациенты особенно подвержены риску когнитивных нарушений в результате инфекции или прекращения активной социальной жизни. По словам Элен Мхитарян, ученые РГНКЦ склоняются к тому, чтобы включить COVID-19 в перечень факторов риска возникновения деменции, тяжелого и чрезвычайно распространенного заболевания.

«Существует 12 факторов риска развития деменции, среди которых употребление алкоголя, загрязнение воздуха, ожирение, снижение слуха, депрессия, гипертония, курение, гиподинамия, сахарный диабет. 40% факторов риска деменции можно модифицировать, 60% — не модифицируемые», — рассказала Элен Мхитарян.

Риск деменции снижают 5 факторов социальных отношений:

брак,

поддержка членов семьи,

контакты с друзьями,

участие в общественных группах,

наличие оплачиваемой работы.

Активная социальная жизнь в пожилом возрасте, по словам врачей, на 46% снижает риск возникновения когнитивных нарушений. А недоедание, например, может приводить к так называемому «гериатрическому» делирию. Значительно повышает риск развития деменции и курение. Парадоксально, но никотин в отрыве от потребления сигарет, наоборот, способен снижать риск развития болезни Альцгеймера.

«Никотин в центральной нервной системе выступает в роли нормализующего агента, оказывая как стимулирующее, так и тормозное воздействие. Однако, при курении вместе с табачным дымом кроме никотина в организм человека поступают химикаты, тяжелые металлы, свободные радикалы», — рассказала Элен Мхитарян.

Безусловно всем пациентам необходимо давать рекомендацию полного отказа от курения. Однако, не всем удается справиться со своей привычкой. В таких случаях для снижения вреда от табакокурения врачи рекомендуют пожилым пациентам переключение на продукты с пониженным риском, такие как электронные системы нагревания табака. Тем, кто в противном случае продолжил бы курить, они дают возможность потреблять никотин, модифицировав риск для здоровья.

Среди других немедикаметнозных методов коррекции – физические упражнения и когнитивный тренинг. Ученые РГНКЦ рекомендуют врачам руководствоваться новейшими Клиническими рекомендациями Минздрава по ведению пациентов с когнитивными нарушениями.