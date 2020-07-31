Назван период восстановления легких после COVID-19

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Минздрав посоветовал пациентам, переболевшим коронавирусом, дыхательную гимнастику.

Как она поможет и сколько времени займет восстановление, рассказал в интервью радио Sputnik профессор РНИМУ им. Н.И. Пирогова, пульмонолог Александр Карабиненко.

Минздрав России выпустил рекомендации для пациентов, переболевших коронавирусом. Ведомство рекомендует таким людям делать дыхательные упражнения, чтобы ускорить процесс реабилитации.

Дыхательная гимнастика и дыхательные упражнения направлены на удаление одного конкретного последствия COVID-19, пояснил Александр Карабиненко. По его словам, такие упражнения уберут последствия фиброза легких.

"После тяжелого COVID-19 с двусторонним поражением легких на 50% и более, дыхательная функция на долго выходит за пределы нормы. Основной проблемой там становится формирование легочного фиброза. Это такое состояние, когда легкие прорастают соединительными волокнами, которые не растягиваются и ограничивают дыхательную функцию. Вся задача стоит в том, чтобы эти фиброзные элементы в легких рассасывались и заменялись эластичной тканью", - рассказал пульмонолог.

Процесс восстановления после COVID-19 у каждого человека может занимать разное время. Средние показатели времени пока не получены, но можно ориентироваться на статистику прошлых похожих заболеваний, считает Александр Карабиненко.

"Этот процесс долгий, он может занять около полутора или двух лет. Это выяснил академик Чучалин со своей группой исследователей после свиного гриппа 2009 года. Там тогда тоже у людей были обширные изменения в легких. Реабилитация таких больных затягивалась на такой срок. Что свиной грипп, что коронавирус имеют схожие последствия и схожие повреждения легких, которые надо учитывать", - объяснил врач в интервью радио Sputnik.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/