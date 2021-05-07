Как восстановить силы при постковидном синдроме: советы врача

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После выздоровления от COVID-19 многие люди сталкиваются с так называемым постковидным синдромом. Как он проявляется и каким образом в этом случае нужно проходить реабилитацию, объяснил врач-терапевт Алексей Водовозов.

Последствия COVID-19, сохраняющиеся после окончания болезни, врачи объединяют в понятие постковидный синдром. Поначалу случаи такого синдрома считались единичными и не системными, но со временем проблема встала довольно остро, отметил врач-терапевт высшей категории, токсиколог Алексей Водовозов.

"По разным оценкам, у 25-70% переболевших коронавирусом в той или иной мере остаются симптомы, которые не связаны с персистированием (сохранением, ? ред.) вируса. То есть вируса уже нет, ПЦР отрицательный, антитела нормализовались, но при этом у человека остается порядка двух десятков самых разнообразных симптомов, которые формируются в постковидный синдром. В том числе он выражается в усталости, выраженной слабости, когда внезапно заканчивается энергия, и человек не может дальше выполнять свои функции", – сказал Алексей Водовозов в интервью радио Sputnik.

Восстанавливаться после болезни нужно постепенно, особо подчеркнул он.

"В основном советуют пытаться адаптироваться к этой ситуации, постепенно расхаживаться, то есть не возвращаться сразу к своим привычным физическим нагрузкам. Скорее всего, они могут оказаться неподъемными. То есть не бежать в зал тягать железо, а начинать с пеших прогулок, причем небольших: 500 метров, 1000 метров, максимум 3 километра. В самом начале реабилитации рекомендуется, чтобы рядом был кто-то еще, кто в случае чего может помочь, потому что энергия кончается внезапно и непредсказуемо", – предупредил Алексей Водовозов.

Врач рассказал, какое упражнение поможет восстановить легкие после COVID.

"Упражнения должны быть максимально щадящими и легкими. Одно из них, самое простое, называется "прямоугольник". Мы находим любой прямоугольный предмет, например, картину на стене или окно, и начинаем пробегать по периметру глазами. На короткой части прямоугольника делаем вдох, на длинной части делаем выдох. У нас получается соотношение примерно один к двум: длина вдоха – единица, длина выдоха – две единицы", – пояснил Алексей Водовозов.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/