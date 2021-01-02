Врач оценил вероятность возникновения страшных последствий коронавируса

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Последствия COVID-19 могут быть страшнее самой болезни, заявляют врачи. Почему так происходит и кто в группе повышенного риска, рассказал врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов.

Люди, перенесшие коронавирус даже в легкой форме, спустя время все равно столкнулись с постковидным синдромом и примерно треть из них стали лежачими больными. Таким наблюдением с РИА Новости поделился японский врач Коити Хирахата. По его словам, в день к нему приходит 70-80 пациентов с тяжелыми последствиями коронавируса.

Самое страшное, по словам Коити Хирахаты, что более 80 процентов пациентов с постковидным синдромом – это люди младше 40-50 лет. По его словам, они легко перенесли само заболевание, но вот его последствия серьезно ударили по их здоровью.

Анализируя данные японского коллеги, российский врач Алексей Водовозов рассказал в интервью радио Sputnik, что в группе риска постковидного синдрома находятся абсолютно все люди.

"Коронавирус и его последствия очень сложная вещь. Течение ковида очень сильно индивидуализировано. Оно зависит от того, где в организме человека слабые места, поскольку вирус по ним и бьет. Понятно, что у всех слабые места разные. Они могут быть в виде генетического дефекта, который в обычной жизни не мешает, но когда дело касается коронавирусной инфекции, то этот дефект проявляется. Да, наверное, есть люди, которые никак не среагируют, у которых не будет последствий, но это может быть из-за того, что мы их до конца не обследовали", – рассказал врач.

За практически год пандемии коронавируса им были инфицированы более 82 миллионов человек по всему миру. Почти 2 миллиона скончались.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/