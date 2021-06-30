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Сергей Алтухов: Этот Новый Год пришлось встречать с высокой температурой и положительным тестом на COVID...

Депутат Законодательного собрания Краснодарского края Сергей Алтухов в соцсетях поделился своим отношением к вакцинации COVID-19.

"Вместо праздников с большой и дружной семьей, пришлось общаться с родителями по телефону, а вместо «Оливье» – горстями пить прописанные врачом лекарства. Болезнь коварная и тяжелая, даже для человека, занимающегося спортом и без вредных привычек.

Уровень антител постепенно снижается, а с учётом агрессивной мутации вируса не хочу рисковать здоровьем и своими близкими.

Поэтому сегодня совершенно осознано по рекомендации лечащего врача прошел вакцинацию Спутником V.

Главврач поликлиники №7 Екатерина Устинова объяснила, что риск заражения после прививки низкий, и в этом случае ковид протекает, как правило, без осложнений.

Массовая вакцинация – это шанс вернуться к нормальной жизни. В Исландии 87% взрослого населения получило хотя бы первую дозу вакцины от коронавируса, оба компонента получили не менее 60%. В стране сняли антиковидные ограничения.

Надеюсь, что каждый примет ответственное решение и сделает выбор осознанно.

Берегите себя!" - отметил Сергей Алтухов.

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Категория: Новости / COVID-19

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