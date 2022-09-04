"Суперковид" не из Китая: эксперт о прогнозе появления нового коронавируса

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После снятия ковидных ограничений в Китае может возникнуть новый штамм коронавируса на смену "омикрону", пишут СМИ. Вероятность развития такого сценария оценил в интервью эксперт по биобезопасности Николай Дурманов.

Новый штамм коронавируса, который придет на смену "омикрону", может зародиться в Китае. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на заведующего лабораторией геномной инженерии МФТИ Павла Волчкова. По его словам, в Китае живет полтора миллиарда человек, многие из которых не имеют защитного иммунитета после болезни. Когда в стране снимут ковидные ограничения, то возникнет риск быстрого распространения COVID-19 и появления новых штаммов.

В интервью радио Sputnik эксперт по биобезопасности Николай Дурманов выразил мнение, что если "суперковид" на смену "омикрона" и придет, то не из Китая.

"Что касается Китая, где полтора миллиарда не переболевших COVID-19 людей, то тут обратная ситуация. Мутации вируса появляются там, где на вирус давит иммунитет. Это может быть иммунитет после болезни, либо после вакцинации. Антитела действуют на вирус, не дают ему размножаться и поэтому преимущества получают те мутанты, на которых иммунная система не очень действует. Так что ожидать прихода суперковида надо как раз не из Китая", – считает Николай Дурманов.

Возможной колыбелью нового штамма COVID-19 эксперт по биобезопасности назвал Африку.

"Если вирус COVID-19 попадает в организм с иммунодефицитом, то у него больше шансов выжить внутри такого человека. С каждой новой генерацией вирус в такой среде будет накапливать новые ошибки, то есть мутации. В этой связи мне кажется, что Африка, где высокая доля популяции заражена вирусом иммунодефицита, – это опасное место с точки зрения возникновения нового штамма коронавируса. Кстати, "омикрон", видимо, оттуда и пришел", – отметил Николай Дурманов в интервью радио Sputnik.

Источник: радио Sputnik