Врач оценил угрозу распространения "цербера" в РФ

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В Европе может стартовать третья волна распространения "омикрона" из-за "цербера", предупредили ученые. Насколько велик риск, что этот подвариант коронавируса дойдет до России, рассказал в интервью врач-иммунолог Владислав Жемчугов.

В Европе растет число госпитализированных людей с симптомами COVID-19 из-за подварианта "цербер" штамма "омикрон". Об этом пишут "Известия" со ссылкой на мнение ученых независимого фонда Gimbe. Эксперты уверяют, что эта ситуация может привести к уже третьей волне распространения "омикрона" в Европе.

В интервью радио Sputnik доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог Владислав Жемчугов выразил мнение, что подвариант "цербер" не опаснее обычного "омикрона".

"Судя по первым признакам "цербер" не особо опасен для людей. По своей вредоносности он сопоставим с прошлыми подвариантами "омикрона". Я думаю, что высокая скорость распространения "цербера" связана с тем, что вирус продолжает искать новых хозяев в природе, поскольку у человека уже сильный иммунитет. Но для окончательных выводов надо подождать новых данных", – сказал Владислав Жемчугов.

Полный анализ "цербера" может занять до трех месяцев, продолжил врач.

"Необходимо накопить данные по этому "церберу". Пока у нас нет данных, как протекает заболевание, какие осложнения оно дает, насколько тяжело оно протекает у пожилых людей и детей. Надо дождаться вот этих данных, тогда мы сможем понять, насколько опасен "цербер". Я думаю, хотя бы три месяца должно пройти", – считает Владислав Жемчугов.

При этом врач уверен, что в России "цербер" можно в ближайшее время не ждать.

"Поскольку сейчас очень ограниченное сообщение с зарубежными странами, я думаю, что если и ждать "цербера" в России, то не скоро", – заключил Владислав Жемчугов.

Источник: Медиагруппа «Россия сегодня»