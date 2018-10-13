На Кубани ветер, но тепло...

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Прогноз погоды, представленный Краснодарским ЦГМС филиалом ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС» на ближайшие сутки 14 октября 2018 года:

По Краснодарскому краю: без осадков. Ветер В, СВ 5-10 м/с, местами порывы 13-18 м/с. Температура воздуха ночью 6-11°, местами по восточной половине края 2-7° тепла, в отдельных пунктах по юго-восточным предгорьям заморозки 0...-2°; днем 18-23°.

На Черноморском побережье: ветер СВ 12-14 м/с, местами порывы 15-20 м/с, в Новороссийске 15-20 м/с порывы 20-25 м/с. Температура воздуха ночью 9-14°; днем 18-23°, по югу до 26°.

По Краснодару: без осадков. Ветер В, СВ 5-10 м/с порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью 6-8°, днем 21-23°.

Источник: МКУ "Управление по делам ГО и ЧС г. Новороссийска"