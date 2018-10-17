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Новороссийские поселки без воды?

В связи с проведением плановых работ на ТГВ подача холодного водоснабжения в посёлке Верхнебаканский и в селе Гайдук будет осуществляться в следующем режиме: 18.10.2018 утром с 06:00 до 08:00 и вечером с 18:00 до 20:00, 19.10.2018 утром с 06:00 до 08:00 и вечерняя подача холодного водоснабжения будет осуществляться в штатном режиме.

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Источник: МБУ «Безопасный город»

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Категория: Новости / Экстренная новость

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