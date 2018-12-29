Новый 2019 — год Парящего Орла по старославянскому календарю

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Вместо восточной свиньи предлагается встречать год орла по славянскому календарю!

Приближается Новый 2019, год по славянскому календарю это Новое 7527 лето. Символом года по восточному календарю является Земляной Кабан (у японцев) или Жёлтая (Золотая) Земляная Свинья (у китайцев). Тотемом года по славянскому календарю признан Парящий Орёл. Какой зверь вам ближе, тому и поклоняйтесь!

Всё на ваш вкус! Год по китайскому календарю, наступает 5 февраля, новое Лето у славян придёт 21 марта, если уходить корнями в древность или 21 сентября, когда его праздновали в последний раз славяне перед переходом на Юлианский календарь.

Почему стали прислушиваться к китайскому календарю, встречать Новый год в восточных традициях, не задумывались? Причину назвать трудно, скорее всего в силу того, что своего русского исконно-славянского календаря не сохранили, традиции утратили, а таинственности и веселья хочется…. А между тем древнеславянский календарь-годослов (летослов) гораздо древнее восточного. Ему более семи с половиной тысяч лет.

Древние славяне год называли «лето». Они поклонялись своим языческим богам, наделяя каждого магическими силами, наблюдая и увязывая всё это с живой природой. Вся жизнь их была неразрывно связанная с природой и верой в своих богов, у которых они искали защиты и милости.

Новый год у славян приходился на 20-21 марта — День весеннего равноденствия. С 1492 года народы Руси стали праздновать его в сентябре. Петр I своим законом, разом перескочив с сентября 7208 года на 1 января 1700 года, ввёл новое летоисчисление по Юлианскому календарю. Таким образом, как минимум, на 5508 лет наша народность помолодела. А сейчас мы празднуем Новый год со всем миром по Григорианскому календарю в современном летоисчислении от Рождества Христова.

Цикл в старославянском календаре равен не 12 годам, как у восточного, а 16 летам. Каждый тотем наделён характером своего зверя.

Тотемом лета 7527 или 2019 года признан Парящий Орёл. Кстати, уходящий 2018 год проходит под тотемом Свернувшегося Ежа. 2017 был Крадущегося Лиса.

Прогноз на Новый 2019 год (лето 7527 Парящего Орла) по старославянскому календарю

Парящий орёл — царь среди птиц, представитель воздушной стихии. Птица олицетворяет храбрость, гордость и свободу. Парить под облаками и с высоты полёта зорко всматриваться вдаль стиль жизни хищного охотника. Благородный и беспощадный, смелый и бесстрашный даже перед смертельной опасностью он жертвы своей не упустит. Провинившихся — серьёзно накажет, на то и царь!

Рождённые в год Парящего Орла дорожат свободой, знают себе цену и строят далеко идущие планы. Высоко чтут круг своего общения. Аристократичны. Представители тотема всегда придут на помощь близким. Для парящего орла редко возникают преграды для выполнения своей цели. Из них часто выходят отличные первопроходцы, учёные, артисты, военные, врачи-хирурги.

Каким предполагает быть год. Что здесь сказать? Орёл — птица гордая и хищная, миролюбивой её не назовёшь, своего не упустит и будет защищаться до последнего дыхания. Олицетворение полёта и стремительно падения вниз за жертвой — таким непостоянным и обещает быть год. Периоды духовного воспарения будут чередоваться с жертвами, непредсказуемыми катаклизмами, мировыми спорами-санкциями и разборками.

В государственном гербе России Орёл — не только символ власти, имперского величия, господства, но и гордости, отваги, вдохновения, духовного подъема. На особые перемены уповать не приходится, но чтобы не упустить синицу из рук, придётся всем нам потрудиться сполна, может в два, а то и в три раза больше, чем раньше.

Сегодня у нашей страны, как никогда высоки шансы воспарить над миром в своем обновлении, продемонстрировав истинное величие и достоинство. Всё зависит от самих людей, их мудрости и желания.

Источник: https://ozagovorah.ru/dom-i-semya/2019-po-slavyanskomu-kalendarju.html