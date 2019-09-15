Черное море еще плюс 25

/Экстренная новость/

Прогноз погоды представленный «КЦГМС» филиалом ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС» на ближайшие сутки 16 сентября 2019 г.:

по Краснодарскому краю: без осадков. Ветер северный, северо-западный 5-10 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью 9…14°, на Азовском побережье 12…17°, местами в предгорных районах 4…9°; днем 23…28°.

На Черноморском побережье: утром и днем на юге местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный, восточный 6-11 м/с, порывы 12-14 м/с, ночью и утром местами 13-18 м/с. Температура воздуха ночью 13…18°, днем 23…28°.

По Краснодару: без осадков. Ветер северный, северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 10…12°, днем 26…28°.

На последующие двое суток 17 – 18 сентября 2019 года:

по Краснодарскому краю: в начале периода без осадков, остальную часть периода местами кратковременный дождь, гроза. Ветер западный, юго-западный 5-10 м/с, в середине периода местами порывы до 12-17 м/с, днем 18.09 7-12 м/с, в отдельных районах порывы 17-22 м/с. Температура воздуха ночью 17.09 9…14°, местами в предгорьях 6…11°, на Азовском побережье до 17°, 18.09 11…16°; днем 21…26°, в отдельных районах до 28°.

На Черноморском побережье: местами кратковременный дождь, гроза. Ветер южный, юго-западный 6-11 м/с, местами 12-14 м/с, днем 18.09 на участке Анапа-Геленджик порывы 12-17 м/с, вечером 18.09 местами до 20 м/с. Температура воздуха ночью 14…19°, днем 22…27°.

Температура воды у берегов Черного моря +22…+26°, Азовского моря +19…+20°.

Источник: МКУ "Управление по делам ГО и ЧС г. Новороссийска"