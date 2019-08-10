Черное море стало холодным

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Прогноз погоды, представленный Краснодарским ЦГМС филиалом ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС» на 10-11-12 августа 2019 года:

по Краснодарскому краю: местами кратковременный дождь, гроза, утром и днем в отдельных районах края сильный дождь, град.

Ветер западный, северо-западный 5-10 м/с, местами порывы до 13-18 м/с. Температура воздуха ночью +15…+20°, в юго-восточных предгорьях +10…+15°; днем +27…+32°.

На Черноморском побережье: во второй половине дня 10.08 местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северных направлений, днем юго-западный, западный 6-11 м/с, днем на участке Анапа-Геленджик местами порывы до 12-14 м/с. Температура воздуха ночью +17…+22°, днем +24…+29°.

По Краснодару: днем кратковременный дождь. Ветер западный, северо-западный 5-10 м/с, днем порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью +16…+18°, днем +28…+30°.

На последующие двое суток 11 – 12 августа 2019 года:

по Краснодарскому краю: в начале периода местами кратковременный дождь, гроза, остальную часть периода без осадков. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный 5-10 м/с, местами порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью +12…+17°, в юго-восточных предгорьях +10…+15°, на Азовском побережье местами до +20°, днем +28…+33°.

На Черноморском побережье: температура воздуха ночью +16…+21°, днем +26…+31°.

Температура воды у берегов Черного моря +18…+23°, Азовского моря +23…+25°.