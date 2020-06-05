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Умер актёр Михаил Кокшенов

В возрасте 83 лет умер советский и российский актёр Михаил Кокшенов. Об этом сообщила поэтесса Любовь Воропаева.

«Умер Миша Кокшенов. Светлая память!» — написала она в Facebook.

Советская и российская актриса театра и кино заслуженная артистка России Анна Фроловцева в разговоре с RT выразила соболезнования в связи со смертью народного артиста России режиссёра и сценариста Михаила Кокшенова.

Источник: https://russian.rt.com/nopolitics/news/752503-aktyor-kino-smert

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Категория: Новости / Экстренная новость

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