Умер актёр Михаил Кокшенов

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В возрасте 83 лет умер советский и российский актёр Михаил Кокшенов. Об этом сообщила поэтесса Любовь Воропаева.

«Умер Миша Кокшенов. Светлая память!» — написала она в Facebook.

Советская и российская актриса театра и кино заслуженная артистка России Анна Фроловцева в разговоре с RT выразила соболезнования в связи со смертью народного артиста России режиссёра и сценариста Михаила Кокшенова.

Источник: https://russian.rt.com/nopolitics/news/752503-aktyor-kino-smert