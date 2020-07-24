В Краснодаре двое жителей Новороссийска признаны виновными в убийстве женщины, разбойном нападении на нее, а также совершении ряда других преступлений

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Собранные следственным отделом по городу Новороссийску СКР по Краснодарскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 33-летнему Дмитрию Немитулину и 28-летнему Виктору Мишулину.

Они признаны виновными в убийстве 31-летней знакомой, группой лиц по предварительному сговору, сопряженном с разбоем (пп.«ж,з» ч.2 ст.105 УК РФ) и разбойном нападении на нее (п.«в» ч.4 ст.162 УК РФ). Немитулин также признан виновным в совершении грабежа (ч.1 ст.161 УК РФ) и краже чужого имущества (ч.1 ст.158 УК РФ).

Следствием и судом установлено, что днем 19 января 2019 года мужчины находились дома у одного из них, где Мишулин предложил Немитулину совершить разбойное нападение и убийство своей 31-летней знакомой, на что получил согласие. Мужчины распределили между собой роли, согласно которым, Мишулин должен был приобрести плоскогубцы и молоток, а также под предлогом оказания хозяйственно-бытовой помощи проникнуть в квартиру к знакомой, где применить к ней физическую силу. Немитулин в это время должен был ждать в подъезде, наблюдая за обстановкой и в случае опасности, предупредить об этом подельника. В этот же день, реализуя свои преступные намерения мужчины прибыли к женщине, проживавшей на улице М. Ахеджака. По ранее разработанному плану Мишулин нанес жертве 1 удар молотком в область головы, от чего она упала на пол. В это время он впустил в жилище ожидавшего в подъезде Немитулина, с которым они задушили потерпевшую при помощи шнура от электрической плойки. После этого мужчины похитили денежные средства, компьютерную технику и ювелирные украшения погибшей на общую сумму более 79 тысяч рублей и скрылись с места происшествия.

Кроме того, Немитулин вечером 17 января 2019 года на улице Профсоюзной вырвал из рук местной жительницы сумку с денежными средствами в сумме 700 рублей и скрылся. Так же, днем 21 января 2019 года он похитил в церковной лавке местной религиозной православной организации золотую цепочку стоимостью более 61 тысячи рублей.

Приговором суда Дмитрию Немитулину назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы с ограничением свободы на полтора года. Виктору Мишулину назначено наказание в виде 16 лет и 6 месяцев лишения свободы с ограничением свободы сроком на полтора года. Дополнительно обоим назначены наказания в виде штрафов в размере 200 тысяч рублей каждому. Отбывать основное наказание Немитулину и Мишулину надлежит в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.

Источник: СУ СК РФ по Краснодарскому краю