"Спартак" снимается с чемпионата России...

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Московский "Спартак" объявит о снятии с чемпионата России по футболу. Об этом заявил владелец клуба Леонид Федун.

Накануне в матче первого тура красно-белые сыграли на своем поле с "Сочи" со счетом 2:2. "Спартак" вел 2:0 в первом тайме, но сочинский клуб сравнял счет, причем оба гола забили с пенальти. Леонид Федун остался недоволен работой судей.

Российский футбольный союз (РФС) проведет проверку арбитров на полиграфе, сообщили СМИ.

Это высказывание человека на судейскую ошибку, а не на ошибку команды, рассказал в интервью радио Sputnik игрок московского футбольного клуба "Спартак" в 1980-е годы, председатель Союза ветеранов футбола России, Член КДК РФС Александр Мирзоян.

"Леонид Арнольдович высказал свое мнение, он уже подустал немножко от ошибок, которые бывают в играх, мог сказать это на эмоциях после игры. Когда выигрываешь такую игру, и судейская ошибка влияет на результат в первом туре, могут быть эмоции. Подождем, сегодня может быть другое мнение. Будет собираться совет директоров, это все не просто так. Команда играла хорошо, могли бы сыграть лучше, был не тот рисунок игры, который от них ожидали. "Сочи" играли, сопротивлялись", – сказал Александр Мирзоян.

То, что "Спартак" снимется с чемпионата – этого не будет. Такое мнение радио Sputnik высказал менеджер официального фан-клуба футбольного клуба "Спартак" Москва Владимир Гришин.

"Видимо Леонид Арнольдович произнес эти слова в порыве эмоций, сегодня все стабилизируется. Надо понимать, что за "Спартаком" миллионы болельщиков, и не так просто все это сделать. Настало время полного реформирования Российского футбольного союза (РФС), и пора уже ставить профессионалов. Этот случай, даст толчок к изменениям", – считает Владимир Гришин.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/