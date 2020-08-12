Ещё и Дзюба забил не по правилам! От судей пострадали не только «Спартак» и «Рубин»

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Разбираем судейство тура с арбитром Игорем Федотовым. Оказывается, были матчи, в которых вопросов к судьям нет!

Первый тур РПЛ большинство болельщиков запомнило не из-за футбола и неожиданных результатов, а из-за судейских ошибок.

Некоторые из них привели к грандиозным скандалам – «Спартак» устами Леонида Федуна даже угрожал сняться с чемпионата из-за ошибок в матче с «Сочи».

Слуцкий был удалён в игре с «Сочи», а на пресс-конференции призвал пожизненно дисквалифицировать главного арбитра матча «Рубин» – «Локомотив» Сергея Иванова.

А в Волгограде вопросы вызвал первый мяч, забитый «Зенитом». Дошло даже до того, что оправдывать свои решения арбитрам, работавшим на игре «Спартака», пришлось в прямом эфире на телевидении.

Кстати, РФС уже признал назначение второго пенальти в ворота красно-белых ошибочным.

Источник: https://www.championat.com/football/article-4105277-sudejskie-oshibki-v-pervom-ture-rpl-razbor-s-igorem-fedotovym.html?utm_source=wpush&utm_medium=browser&champpush?utm_source=copypaste