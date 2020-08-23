«Без предупреждения»: Лукашенко дал приказ военным...

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко приказал военным реагировать без предупреждения, если кто-то нарушит государственную границу на западном направлении. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Без предупреждения. Тут нечего… Мы их предупредили. Если они нарушают государственную границу, мы реагируем без предупреждения», — заявил избранный президент во время поездки на военный полигон в Гродно.

Лукашенко сопровождал министр обороны Белоруссии Виктор Хренин. Именно ему глава государства адресовал свой приказ. Об этом сообщает "Рамблер".

Источник: https://news.rambler.ru/world/44709131/?utm_content=news_media&utm_medium=read_more&utm_source=copylink